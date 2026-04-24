COVER Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3D7Z7 / ISIN: JP3218500001
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24.04.2026 10:02:00
How a U.S. soldier made $400,000 from inside knowledge of Maduro capture plan — and his clumsy attempt to cover it up
A soldier made over $400,000 profiting from inside information on the U.S. capture of Venezuelan leader Nicolas Maduro — and made a clumsy attempt to cover it up, according to an indictment.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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