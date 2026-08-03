Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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03.08.2026 12:05:40
How a US-Japan pact to hit yen speculators came together
American participation in the intervention was considered as early as JanuaryWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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