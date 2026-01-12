Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
12.01.2026 15:23:20
How AI can detect health risks — just from the way you sleep
A new artificial intelligence model in the United States, SleepFM, has found that patterns in human slumber can be used to predict a person's risk for about 130 diseases, including dementia and certain cancers.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!