CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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17.11.2026 01:11:22
How AI is likely to change Germany's job market
The scale of the economic disruption caused by AI has led even conservative politicians to talk about universal basic income. But economists aren't convinced, and campaigners think we need to ask deeper questions.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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