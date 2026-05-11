Hit Aktie

Hit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002

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11.05.2026 06:00:13

How AI mania is disguising big companies’ hit from Iran war — in charts

Biggest groups have gained $5.4tn in value since conflict began — but semiconductor sector accounts for most of the gainsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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