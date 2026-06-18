WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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18.06.2026 20:40:00
How America cheated Black GIs after World War II, contributing to the racial wealth gap
Their descendants, and the rest of us, are still paying the price.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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