Private Equity Aktie

Private Equity für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921

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16.06.2026 04:39:40

How an AI windfall gave Bain Capital one of the most lucrative private equity deals ever

US firm stands to pocket profits of $15bn on 2018 buyout of Kioxia, the former Toshiba MemoryWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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