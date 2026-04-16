Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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16.04.2026 16:00:00

How Andy Jassy Just Convinced Me That Amazon Stock Is a Buy

CEOs of public companies typically include a shareholder letter as part of their annual reports, and Andy Jassy's letters since he became CEO of Amazon (NASDAQ: AMZN) five years ago have been enjoyable and informative to read.This year's addition was a mixture of personal story and a deeper look at some of the inner workings of the Amazon world. And while it's every CEO's job to be positive about the company's state of affairs and future prospects, Jassy made several important points that every current and potential shareholder should pay attention to now.Image source: Amazon.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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