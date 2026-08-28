Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
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28.08.2026 13:18:00
How Bank of America and three other lenders could win big from Scott Bessent’s and Kevin Warsh’s bond-market machinations
It looks like Federal Reserve Chair Kevin Warsh and Treasury Secretary Scott Bessent are acting in a coordinated way to reduce long-term bond yields, according to Citrini Research.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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