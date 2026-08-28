Bank of America Aktie

Bank of America für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858388 / ISIN: US0605051046

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28.08.2026 13:18:00

How Bank of America and three other lenders could win big from Scott Bessent’s and Kevin Warsh’s bond-market machinations

It looks like Federal Reserve Chair Kevin Warsh and Treasury Secretary Scott Bessent are acting in a coordinated way to reduce long-term bond yields, according to Citrini Research.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Bank of America Corp Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs 24 470,00 -2,12% Bank of America Corp Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -4- 19,16 0,00% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -4-
Bank of America Corp 7 1-4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs (L) 1 295,00 0,95% Bank of America Corp 7 1-4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs (L)
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2- 18,46 0,08% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2-
Bank of America Corp Deposit shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1- 18,60 0,11% Bank of America Corp Deposit shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1-
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Pfd Shs Series -E- 18,29 0,05% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Pfd Shs Series -E-
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Pfd Shs Series -5- 19,03 -0,21% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Pfd Shs Series -5-
Bank of America Corp. 53,85 2,42% Bank of America Corp.

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