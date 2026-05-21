21.05.2026 13:38:47

How Banks Battled for $1 Billion in Fees From SpaceX Listing

Across Wall Street, bankers have been clamoring to lead what is expected to be the biggest-ever initial public offering.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Nach NVIDIA-Zahlen: Dow höher -- ATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Chinas Börsen letztlich schwach - Nikkei klettert kräftig
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex gab hingegen nach. Der Dow verzeichnet im Donnerstagshandel Gewinne. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.
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