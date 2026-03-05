Being Aktie
WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001
|
05.03.2026 18:47:00
How Being Early to the Market Cost These Companies Tens of Billions
It can be frustrating for long-term investors to witness the companies they own grow, evolve, learn, and adapt, only to then have that positive growth drive billions in losses.That's the scenario facing investors of automakers such as Ford Motor Company (NYSE: F), General Motors (NYSE: GM), and Stellantis (NYSE: STLA). There is a silver lining, however.Decades ago, Japanese automakers flooded the market with more fuel-efficient vehicles and caught Detroit off guard, causing years of turbulence and some serious adjustments in attitude and strategy. Detroit automakers are now much more forward-looking and prepared, and in the case of electric vehicles, it cost investors a pretty penny.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Being Co Ltd
Analysen zu Being Co Ltd
