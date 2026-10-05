HOPE Aktie
WKN DE: A2APUA / ISIN: JP3837640006
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05.10.2026 15:59:27
How Belarusians still find hope in a silenced country
The documentary "Letters from the Silenced Country" depicts the ongoing repression under the authoritarian regime. Director Andrei Kutsila talked to DW ahead of the film's Venice premiere.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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