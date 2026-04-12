Beyond Meat Aktie

Beyond Meat für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091

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12.04.2026 15:00:00

How Beyond Meat sank from a $14 billion plant-based protein powerhouse to a penny stock

There’s a lot more to Beyond Meat’s fall from grace than just falling sales and mounting losses.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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