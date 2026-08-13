IGER Aktie
WKN DE: A3EQ86 / ISIN: JP3100900004
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13.08.2026 15:26:50
How Bob Iger and Joshua Kushner’s Bromance Led Them to Lakers
Bob Iger, the former chief executive of Disney, and Josh Kushner, the venture capitalist, are buying the Los Angeles Lakers. Their wives set them up.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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