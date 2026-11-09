BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
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09.11.2026 06:00:07
How BP and Shell fell out of love with the forecourt
Activist investors and upstream needs force oil majors to rethink portfoliosWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
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|RBC Capital Markets
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|UBS AG
|03.11.26
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|UBS AG
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|BP Hold
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|13.10.26
|BP Hold
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|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
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