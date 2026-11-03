03.11.2026 11:20:06

How Broadcast, Cable and Late-Night Shows Plan to Cover the Midterm Elections

Viewers will be flooded with options, including 13 straight hours of NBC footage and a continuous livestream of Steve Kornacki and his big board.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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ATX nach Richtungssuche letztlich tiefer -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigte, tendierte der deutsche Leitindex eine Spur tiefer. Die US-Börsen zeigten sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
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