Aviation Holdings Group Aktie
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20.08.2026 20:30:00
How Buying Joby Aviation Stock Today Could 10X Your Net Worth
Joby Aviation (NYSE: JOBY), a developer of electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft, went public through a merger with a special purpose acquisition company (SPAC) five years ago. It started trading at $10.62, but it now trades at about $7 per share.Image source: Joby Aviation.Joby's stock hasn't taken off yet because the FAA hasn't fully approved its first commercial flights. But when it does, its shipments of S4 eVTOLs -- which carry a single pilot and four passengers for up to 150 miles at up to 200 miles per hour -- could skyrocket.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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