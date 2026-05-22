Joby Aviation Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CWWU / ISIN: KYG651631007
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22.05.2026 13:21:00
How Buying Joby Aviation Stock Today Could 3x Your Net Worth
Joby Aviation (NYSE: JOBY) is an aviation start-up pursuing a dream that every urban commuter shares: a flying taxi that can coast quietly, smoothly, and carbon-freely above grid-locked traffic, over waterways, and back and forth between urban hubs and airports.It's the dream of an electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft -- and despite advancements in technology and regulatory wins, it's still very much a dream right now.The idea itself isn't all that novel. Indeed, Blade Air Mobility (which Joby acquired in August 2025) currently runs a helicopter route between Manhattan and JFK Airport. It costs $195 a seat and, in language resembling Joby's, can get you there in five minutes. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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04.05.26
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24.02.26
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Analysen zu Joby Aviation Incorporation Registered Shs
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