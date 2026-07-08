Nano Nuclear Energy Aktie
WKN DE: A3EWA0 / ISIN: US63010H1086
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08.07.2026 09:05:00
How Buying Nano Nuclear Energy Today Could 10X Your Net Worth
Nano Nuclear Energy (NASDAQ: NNE) stock has seen better market days.Indeed, at one point in the recent past, this nuclear energy stock traded over $55 a share. Today, the stock has dropped almost 70% from that high and currently trades at a 52-week low of around $18.Yet this was a stock that, just a short while ago, was given a bullish price target of about $45 a pop from an analyst at Roth Capital. At today's price, that would imply roughly 150% upside. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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