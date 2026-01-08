Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
|
08.01.2026 18:01:00
How Buying NuScale Power (SMR) Stock Today Could 10X Your Net Worth
NuScale Power (NYSE: SMR), a developer of small modular reactors (SMRs) for nuclear power plants, went public through a merger with a special purpose acquisition company (SPAC) in May 2022. Its stock opened at $10.70 on the first day, rose to an all-time high of $53.43 last October, but now trades at about $19. Let's examine why NuScale's stock is so volatile and why it could potentially deliver a ten-bagger gain for its patient investors over the next decade.NuScale's newest SMRs are installed in vessels that are 15 feet wide and 76 feet tall. It pre-fabricates these smaller reactors and assembles them on-site to reduce the time, labor, and expenses required to construct a nuclear power plant. Their modular design enables them to be deployed in areas that aren't well-suited for traditional nuclear reactors.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
|
05.11.25
|Ausblick: Nuscale Power legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Nuscale Power zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Wird die NuScale Power-Aktie das nächste NVIDIA im Atomsektor? (finanzen.at)
|
06.08.25
|Ausblick: Nuscale Power stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Nuscale Power präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)