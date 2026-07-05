Nuscale Power Aktie

Nuscale Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.07.2026 15:23:00

How Buying NuScale Power Stock Today Could 10X Your Money in 10 Years

After a steep correction, NuScale Power (NYSE: SMR) -- once one of the most promising nuclear energy stocks on the market -- has seen its valuation fall below $4 billion. Last October, the company's valuation was approaching $20 billion.Even if NuScale Power stock simply reaches its former highs, there would be more than 400% in potential upside. Looking long-term, however, there's reason to believe there could be 1,000% or more in growth potential, especially at today's discounted price.This story isn't without risk. But there's one clear path for NuScale Power stock to generate truly impressive returns.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs

mehr Nachrichten