Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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05.07.2026 15:23:00
How Buying NuScale Power Stock Today Could 10X Your Money in 10 Years
After a steep correction, NuScale Power (NYSE: SMR) -- once one of the most promising nuclear energy stocks on the market -- has seen its valuation fall below $4 billion. Last October, the company's valuation was approaching $20 billion.Even if NuScale Power stock simply reaches its former highs, there would be more than 400% in potential upside. Looking long-term, however, there's reason to believe there could be 1,000% or more in growth potential, especially at today's discounted price.This story isn't without risk. But there's one clear path for NuScale Power stock to generate truly impressive returns.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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