Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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09.04.2026 02:05:00
How Buying NuScale Power Stock Today Could 10X Your Net Worth
It's not often that a global $10 trillion opportunity comes along. But that's exactly what analysts and Bank of America believe is happening for nuclear energy right now.And when you look even closer, there's reason to believe nuclear stocks like NuScale Power (NYSE: SMR) will be major beneficiaries -- so much so that your portfolio could rise 1,000% in value from this opportunity alone. But before you buy shares, it's important to understand the details. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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25.02.26
|Ausblick: Nuscale Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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11.02.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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05.11.25
|Ausblick: Nuscale Power legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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22.10.25
|Erste Schätzungen: Nuscale Power zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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