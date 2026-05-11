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Nuscale Power Aktie

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WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007

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11.05.2026 16:00:00

How Buying NuScale Power Stock Today Could 10X Your Net Worth

After a brief correction and subsequent rebound, NuScale Power (NYSE: SMR) -- a popular nuclear energy stock -- currently has a market cap of just $4.3 billion. If shares rose in value by 1,000%, the company's market cap would still be somewhere around $43 billion. While there is plenty of execution risk, this magnitude of upside potential is clearly possible given the market estimates discussed below.According to analysts from Goldman Sachs, nuclear energy is now "a key area of focus globally as countries revisit the technology after many years of underinvestment." Increased investment in nuclear energy technology is already on the rise. "Global investment in nuclear power generation grew at a compound annual growth rate of 14% between 2020 and 2024, following almost five years of no growth in spending," a recent Goldman Sachs report concluded. NuScale, of course, isn't betting on nuclear power in general. The company specifically designs small modular reactors, or SMRs. These are essentially miniature nuclear power plants, making them faster, easier, and cheaper to construct.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während sich der US-Leitindex kaum von der Stelle bewegt, legen die Techwerte zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.
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