Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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17.06.2026 21:10:00
How Buying Oklo Stock Today Could 10X Your Net Worth
Oklo (NYSE: OKLO), a developer of microreactors for modular nuclear power plants, went public through a merger with a special purpose acquisition company (SPAC) in May 2024. Its stock opened at $15.50 per share and soared to a record high of $174.14 on Oct. 14, 2025.But without any meaningful revenue, Oklo was difficult to value. Its luster also faded amid fears of interest rate hikes, geopolitical conflicts, and other macro headwinds. That's why it trades at about $60 as of this writing. However, I believe a few catalysts might drive Oklo's stock much higher over the next decade, making it a potential ten-bagger.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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