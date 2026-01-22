Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
22.01.2026 19:01:00
How Buying Strategy (MSTR) Stock Today Could 10x Your Net Worth
Strategy (NASDAQ: MSTR), formerly known as MicroStrategy, has become the world's largest corporate holder of Bitcoin (CRYPTO: BTC) over the past five and a half years. It was once a data analytics software company, but its growth stalled out as it faced fierce competition from Microsoft, Salesforce, and other cloud-based rivals.Instead of investing in its software business to catch up, the company began accumulating Bitcoin in Aug. 2020. Its co-founder and then-CEO, Michael Saylor, who directed that strategic shift, expected Bitcoin's value to soar and overshadow its stagnant software business.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
