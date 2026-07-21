Garden Aktie

Garden für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40T9L / ISIN: JP3233650005

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21.07.2026 13:29:09

How can I water my garden in a hosepipe ban and will there be drought this summer?

Millions of people in southern England and parts of Wales face restrictions after prolonged periods of hot weatherMillions of people across southern England are subject to hosepipe bans after prolonged periods of extreme heat and reduced rainfall. On Tuesday, Thames Water, Britain’s biggest water company, announced a ban starting on Thursday. Here, the Guardian answers questions about what the restriction means for you. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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