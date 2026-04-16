GIFT Aktie
WKN DE: A2N7F9 / ISIN: JP3264860002
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16.04.2026 12:30:00
How Charitable Remainder Trusts Turn Appreciated Assets Into Lifetime Income and a Tax-Smart Gift
Discover how charitable remainder trusts can turn appreciated assets into lifetime income while supporting favorite 501(c)(3) charities. Learn how payout rates, IRS rules, and investment choices shape tax benefits and legacy in the video below.*This video was published on April 14, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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