Circle Internet Group Aktie
WKN DE: A417ZL / ISIN: US1725731079
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08.07.2026 02:01:43
How Circle Internet Group Stock Lost 45% Last Month
Shares of Circle Internet Group (NYSE: CRCL) fell 44.6% in June 2026, according to data from S&P Global Market Intelligence. For the first week of that month, Circle's stock followed Bitcoin (CRYPTO: BTC) lower, but at an exaggerated pace. That's life in the crypto sector, even if Circle chiefly manages the popular stablecoin USD Coin (CRYPTO: USDC).The stock ended June with a single-day plunge of 17.6%. That sudden drop sprang from two concurrent catalysts. A coalition of big-name businesses teamed up to launch the Open USD (CRYPTO: OUSD) stablecoin, threatening Circle's core business directly. At the same time, Circle's stock was removed from five Russell indexes, forcing several funds to drop the stock.Bitcoin's price drop reflected economic turbulence, a risk-off investor mood, and unexpected pressure from Strategy (NASDAQ: MSTR). The world's largest holder of Bitcoin sold 0.4% of its holdings to fund operations in U.S. dollars.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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