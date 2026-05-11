Kingdom Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: A0LF44 / ISIN: KYG525741032
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11.05.2026 11:35:19
How close is the United Kingdom to breaking up?
The May 7 elections could see nationalist gains in Scotland and Wales, while Sinn Fein already leads in Northern Ireland. Is the UK's unity at risk?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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