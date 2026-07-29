Cool Holdings Aktie
WKN DE: A2JNQ1 / ISIN: US21640C1053
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29.07.2026 14:55:58
How cow showers and fans help farmers keep cattle cool
Dairy farmers are using cow showers and fans to protect cattle as hotter summers hit milk production.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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