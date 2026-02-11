McGrath Aktie

McGrath für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PGQP / ISIN: AU000000MEA0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.02.2026 11:01:18

How Did Pat McGrath Cosmetics Go From Billion-Dollar Brand to Bankruptcy?

The makeup artist Pat McGrath was a favorite of Taylor Swift, Kim Kardashian and Madonna. Then she became a billion-dollar brand.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu McGrath Holding Company Ltd

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.