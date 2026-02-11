McGrath Aktie
WKN DE: A2PGQP / ISIN: AU000000MEA0
|
11.02.2026 11:01:18
How Did Pat McGrath Cosmetics Go From Billion-Dollar Brand to Bankruptcy?
The makeup artist Pat McGrath was a favorite of Taylor Swift, Kim Kardashian and Madonna. Then she became a billion-dollar brand.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu McGrath Holding Company Ltd
|Keine Nachrichten verfügbar.