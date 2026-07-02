Save Aktie
WKN: A0EQ92 / ISIN: IT0001490736
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02.07.2026 06:00:14
How do we save the wilting new homes market?
Like it or not, the government will have to help developers before houses and rents become even more unaffordableWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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