08.03.2026 16:57:00

How Do You Like Them Apples? Netflix Buys Ben Affleck's AI Start-Up.

Netflix (NASDAQ: NFLX) let go of its Warner Bros. Discovery (NASDAQ: WBD) buyout attempt this week, and there was much rejoicing. The company isn't giving up on buyout ideas as a whole, though. A small part of the $2.8 billion breakup fee is already going into a much smaller deal.In news that sounds like a mad lib, Netflix just acquired an artificial intelligence company founded by the featured construction worker from Good Will Hunting. The company is called InterPositive, named after an old-school film preparation technique. Ben Affleck started it in 2022, and nobody really knew it existed until Thursday.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Netflix Inc.

Analysen zu Netflix Inc.

02.03.26 Netflix Equal Weight Barclays Capital
02.03.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 Netflix Kaufen DZ BANK
27.02.26 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
18.02.26 Netflix Outperform Bernstein Research
