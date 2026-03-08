Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
08.03.2026 16:57:00
How Do You Like Them Apples? Netflix Buys Ben Affleck's AI Start-Up.
Netflix (NASDAQ: NFLX) let go of its Warner Bros. Discovery (NASDAQ: WBD) buyout attempt this week, and there was much rejoicing. The company isn't giving up on buyout ideas as a whole, though. A small part of the $2.8 billion breakup fee is already going into a much smaller deal.In news that sounds like a mad lib, Netflix just acquired an artificial intelligence company founded by the featured construction worker from Good Will Hunting. The company is called InterPositive, named after an old-school film preparation technique. Ben Affleck started it in 2022, and nobody really knew it existed until Thursday.
Nachrichten zu Netflix Inc.
Analysen zu Netflix Inc.
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
