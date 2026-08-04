Galilee Energy Aktie
WKN DE: A1CZ2H / ISIN: AU000000GLL4
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04.08.2026 20:03:19
How does eastern Europe commemorate the Roma Holocaust?
In 2015, the EU designated August 2 as the European Roma Holocaust Memorial Day. In Germany, the day is marked with memorial services, educational activites and public addresses. And in eastern Europe?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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