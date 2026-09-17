WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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17.09.2026 14:16:01
How Does This ESG Fund Compare to the Vanguard Total World Stock ETF?
The Vanguard Total World Stock ETF (NYSEMKT:VT) provides broad global exposure at a lower cost, while the State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NASDAQ:NZAC) applies specific environmental screens.
Global equity ETFs allow investors to capture the growth of companies across developed and emerging markets in a single trade. While both funds look to the global stage, they differ in their selection criteria and the sheer volume of companies they include in their respective portfolios.
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