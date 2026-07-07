AXIS Aktie
WKN DE: A2QDVH / ISIN: JP3108210000
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07.07.2026 21:15:22
How drones transformed Iran's Axis of Resistance militias in Lebanon, Gaza, Yemen and Iraq
Drone production, technology transfer and training have enabled Iran's regional allies to operate with far greater independence. Has this network become too resilient to be dismantled through military strikes?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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