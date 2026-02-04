Duolingo Aktie
WKN DE: A3CWBB / ISIN: US26603R1068
|
04.02.2026 03:44:00
How Duolingo Stock Fell 23.6% in January
Shares of Duolingo (NASDAQ: DUOL) plunged 23.6% lower in January 2026, according to data from S&P Global Market Intelligence. The price drop continued a downtrend that started in 2025. The stock has backed down to prices not seen since March 2023, chiefly due to slower subscriber growth in a shaky global economy.January continued the downtrend for similar reasons. The market pressure also increased when CFO Matt Skaruppa announced his departure after six years in the C-suite role.Let me set the stage for January's drama.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Duolingo Inc
|
04.11.25
|Ausblick: Duolingo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Duolingo stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Duolingo Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Duolingo Inc
|116,90
|-2,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: Dow leichter erwartet -- ATX schwächer -- DAX rutscht ab -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.