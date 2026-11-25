Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
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25.11.2026 15:32:28
How Eli Lilly Stacks Up Against Johnson & Johnson, And Merck & Co, And The Rest Of The Pharmaceuticals Sector.
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|Eli Lilly
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|Merck KGaA
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|Merck Co.
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