Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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12.06.2026 23:57:00
How Elon Musk nailed the SpaceX IPO: ‘I’m not sure that this could have gone much better’
There were a lot of ways that SpaceX’s initial public offering could have gone wrong. Instead, the company bucked Wall Street norms, pulled off the biggest IPO ever and raised $75 billion.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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