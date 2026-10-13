EXTREME Aktie
WKN DE: A12HKD / ISIN: JP3161270008
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14.10.2026 00:47:26
How extreme heat is hitting wallets
Heat waves, wildfires and floods have cascading economic impacts, causing incomes to decline and the price of basic goods to rise. The trend will escalate as temperatures continue to increase.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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