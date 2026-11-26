Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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26.11.2026 10:06:02
How Far Could the Dow Jones Industrial Average, S&P 500, and Nasdaq Composite Plunge? Nearly 156 Years of History Offers an Answer.
Although history conclusively shows that the stock market rises over the long term, getting from Point A to B on Wall Street is never a straight line. Over the past few weeks, the mature-stock-driven Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI), benchmark S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC), and tech-inspired Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) have reminded investors that stocks can indeed move lower.
As of the closing bell on Nov. 20, the Dow and S&P 500 had fallen into correction territory, with respective declines of 11.4% and 11.6% from their all-time closing highs. Meanwhile, the Nasdaq is knocking on the door of a bear market, with an 18.1% drop since its Oct. 5 record close.
Image source: Getty Images.
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