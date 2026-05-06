Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
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06.05.2026 02:23:21
How farmers are rising to a fertilizer shortfall
The war in Iran has sparked a global fertilizer shortage and is threatening food security. What are farmers around the world doing to save their crops?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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