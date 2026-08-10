Figma Aktie

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WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052

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10.08.2026 20:56:11

How Figma Stock Jumped 37.4% Last Month

Shares of Figma (NYSE: FIG) rose 37.4% in July 2026, according to data from S&P Global Market Intelligence. It was a bumpy ride with a sharp drop in the middle of the month, but still a welcome respite from deep price drops in June.Either way, the company didn't actually do much to achieve this gigantic price increase. Also, it's more of a bounce than a victory march. Figma's stock is currently down 79% from the first-day closing price in August 2025, even after July's big gains.Figma joined the Russell family of indexes at the end of June, resulting in a large volume of automated buys from index-based mutual funds and exchange-traded funds (ETFs). As a result, the stock entered July with a solid tailwind.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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