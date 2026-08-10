Figma Aktie
WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052
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10.08.2026 20:56:11
How Figma Stock Jumped 37.4% Last Month
Shares of Figma (NYSE: FIG) rose 37.4% in July 2026, according to data from S&P Global Market Intelligence. It was a bumpy ride with a sharp drop in the middle of the month, but still a welcome respite from deep price drops in June.Either way, the company didn't actually do much to achieve this gigantic price increase. Also, it's more of a bounce than a victory march. Figma's stock is currently down 79% from the first-day closing price in August 2025, even after July's big gains.Figma joined the Russell family of indexes at the end of June, resulting in a large volume of automated buys from index-based mutual funds and exchange-traded funds (ETFs). As a result, the stock entered July with a solid tailwind.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Figma
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05.08.26
|Ausblick: Figma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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21.07.26
|Erste Schätzungen: Figma verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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15.05.26
|Figma-Aktie springt an: Starkes Umsatzwachstum vertreibt die Verlust-Sorgen (finanzen.at)
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29.04.26
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19.02.26
|Figma-Aktie höher: Umsatz höher als von Analysten prognostiziert (finanzen.at)
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18.02.26
|Ausblick: Figma stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Figma
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