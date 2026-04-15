Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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15.04.2026 11:01:00
How film producer and Arizona developer Anita Verma-Lallian built a $1.5 billion real estate portfolio
Verma-Lallian’s focus is Arizona’s West Valley, which has emerged as a premier destination for AI data center development.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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