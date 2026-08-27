Foot Locker Aktie
WKN: 877539 / ISIN: US3448491049
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27.08.2026 17:25:00
How Foot Locker went from a sneakerhead destination to a store struggling to get rid of old shoes
Dick’s Sporting Goods has faced challenges fixing Foot Locker since acquiring it last year. Some skeptics are asking: “Why buy it in the first place?”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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