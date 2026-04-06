Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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06.04.2026 15:30:00
How Ford Is Becoming an AI Stock After the Wheels Fell Off Its EV Strategy
Ford Motor Company (NYSE: F) made a huge bet on electric vehicles (EVs), but ultimately had to make changes following years of steep financial losses. In December 2025, Ford announced it was canceling several planned electric vehicle models and taking a $19.5 billion write-down.Ford isn't quitting the EV market, but shifting its approach. The company is also repurposing one of its electric vehicle plants to build energy storage systems, making Ford a potential player in helping power data centers for artificial intelligence (AI).Here is what all these changes could mean for Ford stock.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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