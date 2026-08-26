UnUsUaL Aktie
WKN DE: A2QDJK / ISIN: SG1DF5000004
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27.08.2026 01:35:00
How Ford Is Using an Unusual Strategy to Reverse Business in a Key Region. Hint: It's Using Competitors.
Ford Motor Company (NYSE: F) is thinking outside the box and making some big changes. It's planning to create sub-brands with popular models such as the Bronco SUV, adding not only a pickup version but even a luxury Lincoln variant.Investors should be optimistic about Ford's commitment to refreshing 80% of its North American lineup and promising five models at $40,000 or lower to help address the growing affordability problem. What it's doing in Europe is just as intriguing.Here's the latest example of the changing dynamics in joint ventures and what it means for Ford investors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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