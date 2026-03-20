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20.03.2026 09:48:59
How Geopolitics Threaten K-Pop’s Ambitions in China
Japanese members of some K-pop bands have been absent from recent concerts in China. Experts say that’s linked to tension between Tokyo and Beijing.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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