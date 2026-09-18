Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
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18.09.2026 06:00:19
How Glencore became entangled in $2bn battle with iron ore trader Radiant
Singapore-based group says commodities giant financed its rapid rise before their relationship turned into a legal disputeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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