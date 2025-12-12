Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|
12.12.2025 14:45:00
How Good Has Home Depot (HD) Stock Actually Been?
Home Depot (NYSE: HD) is a huge business that's the leader in the home improvement market. In the past 12 months, it raked in $166 billion in sales, nearly double the total of its closest competitor, Lowe's.Currently, Home Depot has more than 2,000 stores just in the U.S. Home Depot is a household name. But how has this top retail stock performed for shareholders in the past? Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
